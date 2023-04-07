Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Yarın:

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Nisan Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazartesi:

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

1. Lig

Bugün:

16.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Sancaktepe 15 Temmuz)

20.30 Dyorex Boluspor-Bodrumspor (Bolu Atatürk)

20.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)

8 Nisan Cumartesi:

16.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

20.30 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

9 Nisan Pazar:

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

20.30 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Eyüp)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

9 Nisan Pazar:

15.00 AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Bucaspor 1928-Pazarspor (Yeni Buca)

15.00 Sarıyer-Fethiyespor (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Weecoins Kırklarelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Kocaelispor-Zonguldak Kömürspor (Kocaeli - Ev sahibi takım seyircisiz)

15.00 Ankara Demirspor-Bitexen Vanspor FK (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 GMG Kastamonuspor-İskenderunspor (Gazi)

15.00 Serik Belediyespor-1461 Trabzon FK (Serik İsmail Oğan)

Beyaz Grup:

Yarın:

15.00 Bursaspor-Anagold 24Erzincanspor (Bursa Büyükşehir Belediye - Ev sahibi takım seyircisiz)

15.00 Şanlıurfaspor-Isparta 32 (11 Nisan)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Diyarbakır)

15.00 Sivas Belediyespor-Ankaraspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

9 Nisan Pazar:

15.00 Batman Petrolspor-Bayburt Özel İdarespor (Batman)

15.00 Hes İlaç Afyonspor-İnegölspor (Zafer)

15.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor (Nazilli İlçe)

15.00 Somaspor-Menemen FK (Soma Atatürk)

15.00 Çorum FK-Tarsus İdman Yurdu (Çorum Şehir)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Bugün:

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-BC Group Ağrı 1970 (Faruk Çelik)

Yarın:

15.00 1922 Konyaspor-Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Hacettepe 1945-İdaş Çatalcaspor (Osmanlı)

15.00 Eskişehirspor-Amasyaspor FK (Eskişehir Yeni)

15.00 Karşıyaka-Yomraspor (Alsancak Mustafa Denizli)

15.00 Edirnespor-1954 Kelkit Belediyespor (Edirne 25 Kasım)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Entegre Solar Elazığspor (Nevşehir Gazi - Ev sahibi takım seyircisiz)

15.00 Belediye Derincespor-Belediye Kütahyaspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-52 Orduspor FK (Şile)

2. Grup:

Yarın:

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Armoni Alanya Kestelspor (Darıca İlçe)

15.00 Turgutluspor-Kınay Bulvarspor (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Orduspor 1967-Amberçay Eynesil Belediyespor (Yeni Ordu)

15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Ergene Velimeşespor (Iğdır Şehir)

15.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Of İlçe)

15.00 Karaman FK-Kırklareli Büyük Anadoluspor (Kemal Kaynaş)

15.00 Bayrampaşaspor-Kuşadasıspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

3. Grup:

Yarın:

13.00 Bursa Yıldırımspor-Siirt İl Özel İdaresispor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 Merkür Holding Erbaaspor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Erbaa İlçe)

15.00 Efeler 09 FK-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Adnan Menderes)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Niğde Anadolu FK (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Artvin Hopaspor-68 Aksaray Belediyespor (Hopa İlçe)

15.00 Kepez Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Kepez Hasan Doğan)

15.00 Akhisarspor-Güneş Holding Çankaya FK (Spor Toto Akhisar)