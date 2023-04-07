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Spor
İHA 07.04.2023 00:18

Arao: Yanlış anlaşıldığım için özür dilerim

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Willian Arao, ülkesinde verdiği röportajda Teknik Direktör Jorge Jesus hakkında yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığı söyleyerek, özür diledi.

Arao: Yanlış anlaşıldığım için özür dilerim
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Brezilya'da bir kanala verdiği röportajdan dolayı tepki çeken ve Kayserispor maçında da ıslıklanan Arao, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sambacı, "Şunu açıklığa kavuşturmak isterim ki Brezilya’da bir kanala verdiğim bir röportajda sadece bana sorulan soruya cevap verdim, benim isteğim hocamızın yıllarca bizimle kalması, bu sene ve önünüzdeki senelerde bütün hedeflerimize hep birlikte ulaşmamız. Yanlış anlaşıldığım için özür dilerim, Fenerbahçe'ye yardım etmek için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

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