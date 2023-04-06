Kadın Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Zagreb'in ev sahipliği yapacağı organizasyonda Kadın Güreş Milli Takımı'nda 10 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak Kadın Güreş Milli Takımı'nın sporcuları şunlar:

50 kiloda Evin Demirhan Yavuz (ASKİ), 53 kiloda Zeynep Yetgil (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 55 kiloda Bediha Gün (ASKİ), 57 kiloda Elvira Kamaloğlu (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 59 kiloda Eda Tekin (İzzet Tekeli Akademi ), 62 kiloda Selvi İlyasoğlu (Muğla Köyceğiz Belediyespor), 65 kiloda Büşra Efe (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 68 kiloda Nesrin Baş (Beşiktaş), 72 kiloda Buse Çavuşoğlu Tosun (Yalova Çiftlikköy), 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor).

17-23 Nisan 2023 tarihlerinde Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek Kadın Güreş Milli Takımı kadrosu belli oldu.https://t.co/tMWASYXwEQ pic.twitter.com/STE3j3d516 — Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) April 6, 2023

Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlak Merkezi'nde sporcuları ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, şampiyonaya iyi hazırlandıklarını aktardı.

"Tarih hep cesurları yazar, bu sporcular hepsi şampiyon, rüştünü ispat etmiş isimler. Tecrübeli şampiyon sporcuların yanına artık gençleri monte etmeye çalışıyoruz. Kadın güreşi denilince akla Yasemin Adar geliyor. Beş Avrupa şampiyonluğu var. Eğer bu şampiyonada da altın madalya alıp altıncı şampiyonluğuna ulaşırsa benim rekorumu da egale etmiş olacak. 10 sıklette de iddialıyız, biz sadece var olan performanslarını minderde en üst seviyede ortaya koymalarını istiyoruz. Tüm sporcularımıza başarı diliyorum, yolları açık madalyaları bol olsun."