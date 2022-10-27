Genç Nesil Bilişim ve Spor Kulübü Derneği ile şehirdeki bir pastanenin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, milli güreşçi Rıza Kayaalp'in omuzlayarak getirdiği 300 kilogramlık dondurma kütlelerini satır ve baltayla kesen şampiyon sporcular Gazoz ve Demir burada çekiç ile dondurma dövdü.

İkram edilen "Maraş dondurmasını" yiyen şampiyon sporcular, kentteki gazeteciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra gazeteci ve spor yazarı Hüseyin Doğru moderatörlüğünde Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde "Şampiyonlar Kahramanmaraş'ta" etkinliğine katılan sporcuları çok sayıda sporcu ve öğrenci coşkuyla karşıladı.

[Fotoğraf: AA]

Dünya şampiyonluğunu 5'inci kez elde ederek rekor kıran Rıza Kayaalp, burada yaptığı açıklamada, güreşe devletin vermiş olduğu destekler sayesinde başladığını belirtti.

Kayaalp, Türk devletine olan vefasının hiçbir zaman bitmeyeceğini belirterek katılımcılara güreşe başlama serüveni hakkında bilgi verdi.

"Hayatımda tek yapmak istediğim şeyi yapıyorum. O yüzden hedef koymanın yaşı yoktur diye düşünüyorum. Hedefler 6-7-8 yaşında da konulabilirmiş. Bunu bireysel olarak kendim yaşadım. Çok küçük yaşlarda güreşçi olmak hayalimdi ve o yeteneği kendimde gördüm. Çünkü güreşerek kendimden yaşça büyük arkadaşları yeniyordum. Allah'a şükürler olsun Avrupa ve dünya şampiyonluklarında bütün rekorları kırarak, herkesi geçerek en çok şampiyonluk sayısına ulaşan sporcu oldum. Bundan dolayı çok mutluyum. Devlete olan vefam hiç bir zaman bitmeyecektir. Kaç tane şampiyonluk kazanırsam kazanayım, güreş eğitim merkezi sayesinde ben buradayım. Orası olmasa ben burada olamazdım. Büyüklerde şimdiye kadar 12 kez Avrupa'da final yaptım, 11 şampiyonluğum var. 9 kez dünyada madalya aldım burada da 5 şampiyonluğum var ve 3 kez de Allah'a şükürler olsun olimpiyatta madalya kazandım. İnşallah son 2 yılım var. 2 yılımı da en iyi şekilde değerlendirip son katılacağım 2 Avrupa, 1 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonası var. Oralarda da yeni şampiyonluklar kazanarak inşallah kırılması çok zor bir rekor bırakmak istiyorum arkamda."

[Fotoğraf: AA]

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz da Kahramanmaraş'ta bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Gazoz, okçuluğa küçük yaşlarda başladığını anlattı.

"2 yaşlarında okçuluğa başladım. İlk defa 8 yaşında Türkiye şampiyonlarına katılmaya başladım. 13 yaşımda milli takıma girdim. 9 senedir milli takımdayım. Benim öyle çok değişik bir spor hikayem yok açıkçası. Annem ve babamda bu spordan geldikleri için beni okçuluk yapmaya zorlayabilirlerdi ama hiçbir zaman zorlama olmadı. Hatta ben okçuluğun yanı sıra 8 tane farklı branşla ilgilendim. Annem ve babam bana sadece seçme şansı sundular. Bende okçuluğu seçtim. Şimdi baktığım zaman 'iyi ki okçuluğu seçmişim.' diyorum."

Milli boksör Şennur Demir de 25 yaşından sonra hayatının değiştiğini ve ailesinden hiçbir destek almadan aldığı burslarla üniversiteyi bitirdiğini anlattı.

Demir, bundan sonraki amacının, kendisinden sonra gelecek çocuk ve gençlere yol göstermek olduğunu sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]

Gazeteci ve spor yazarı Doğru da kilometrelerce uzakta milli formayla Türkiye'ye gurur yaşatan milli sporcuları tebrik ederek, programa katılmalarından dolayı teşekkür etti.

Etkinliğe destek veren 46 yıllık dondurma ustası Sami Kervancıoğlu ise gururlu bir akşam yaşadıklarını ifade ederek şampiyon sporcularla birlikte olmaktan dolayı heyecan yaşadıklarını ifade etti.

Milli sporcuların öğrenci ve gençlerin sorularını yanıtlamasının ardından sona eren programda sporculara çeşitli hediyeler takdim edildi.

[Fotoğraf: AA]

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının müdürleri ile sporcu ve öğrenciler katıldı.