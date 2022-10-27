Rıza Çalımbay, takımının Trabzonspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta ilk 11'de görev verdiği Charisis'in yerine Keita'yı sahaya sürdü.

Sivasspor'da Leke James, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.

Kırmızı-beyazlı takım sahaya, Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Keita, Dia Saba, N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare 11'iyle çıktı.

CFR Cluj'da ise sakatlığı devam eden Debeljuh ile kart cezalısı Yeboah, karşılaşmada forma giyemedi.