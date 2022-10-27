Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 22:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rıza Çalımbay'dan Avrupa'da tek değişiklik
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci hafta maçında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasına göre 1 değişiklik yaptı.
Rıza Çalımbay, takımının Trabzonspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta ilk 11'de görev verdiği Charisis'in yerine Keita'yı sahaya sürdü.
Sivasspor'da Leke James, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.
Kırmızı-beyazlı takım sahaya, Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Keita, Dia Saba, N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare 11'iyle çıktı.
CFR Cluj'da ise sakatlığı devam eden Debeljuh ile kart cezalısı Yeboah, karşılaşmada forma giyemedi.
Etiketler: Sivasspor Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Konferans Ligi
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