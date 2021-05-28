Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de oyuncuların tahmini piyasa değeri 1,03 milyar euro, Chelsea'de ise 779,8 milyon euro oldu.

Manchester City'nin en değerli oyuncuları arasında, 100'er milyon euroluk piyasa değerleriyle Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ve İngiliz Raheem Sterling öne çıkıyor.

70'er milyon euroluk piyasa değerleriyle Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ve Phil Foden de takımın en pahalı diğer oyuncuları arasında yer alıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda rakip ağları 17 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'a biçilen bonservis bedeli ise 40 milyon euro.

Chelsea'nin en pahalı oyuncuları Havertz ile Werner

Chelsea'nin geçen sezon başında kadrosuna kattığı Alman oyunculardan Kai Havertz 70, Timo Werner ise 60 milyon euroluk piyasa değeriyle takımın en değerli oyuncuları sıralamasının başlarında yer alıyor.

Bu sezon rakip ağları tüm kulvarlarda 12 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunu Werner ile paylaşan İngiliz santrafor Tammy Abraham ise 40 milyon euroluk değere sahip.

Oyuncuların piyasa değerleri

Manchester Cityli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

Oyuncu Değeri (euro) Kevin De Bruyne 100 milyon Raheem Sterling 100 milyon Bernardo Silva 70 milyon Ruben Dias 70 milyon Rodri 70 milyon Phil Foden 70 milyon Gabriel Jesus 60 milyon Ederson 56 milyon Aymeric Laporte 50 milyon Joao Cancelo 50 milyon Ferran Torres 50 milyon Riyad Mahrez 42 milyon İlkay Gündoğan 40 milyon Kyle Walker 35 milyon Nathan Ake 35 milyon John Stones 30 milyon Sergio Agüero 25 milyon Benjamin Mendy 22 milyon Oleksandr Zinchenko 20 milyon Eric Garcia 20 milyon Zack Steffen 6 milyon Philippe Sandler 3 milyon Fernandinho 2,5 milyon Scott Carson 500 bin Toplam 1,03 milyar

Chelsea'deki futbolcuların piyasa değerleri ise şöyle: