İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım süreci, çalkantılı başladı.

UEFA'nın, 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Manchester City'ye 2020-21 ile 2021-22 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon avro para cezası vermesiyle İngiliz takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumu, tehlikeye girmişti.

CAS sayesinde Şampiyonlar Ligi'ne katıldı

Manchester City'nin söz konusu karara yaptığı itirazın ardından Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), geçen yıl temmuz ayında iki yıllık men cezasını kaldırdı ve para cezasını da 10 milyon avroya indirdi.

İngiltere temsilcisi, bu sayede Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını tekrar elde etti.

Yenilgi yüzü görmedi

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde Manchester City, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçın 11'inden galip ayrılırken, sadece 1 karşılaşmada beraberlik yaşadı. Manchester ekibi, bu maçlarda 25 gol attı, kalesinde ise 4 gol gördü.

UEFA'nın güncel sıralamasında üçüncü sırada yer alan Manchester City, C Grubu'nda Portekiz'in Porto, Yunanistan'ın Olympiakos ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarıyla mücadele etti.

Grup maçlarında sadece Porto ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puan kaybeden Manchester City, kalan maçlarını kazanarak gruptan 16 puanla lider çıktı.

Son 16 turunda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla eşleşen Manchester City, evinde ve deplasmanda rakibini 2-0'lık skorlarla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu turda diğer Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile karşılaşan City, rakibini iki maçta da 2-1'lik skorlarla yenerek son dört takım arasına kaldı.

Tarihinde ilk kez finale çıktı

Manchester City'nin yarı finaldeki rakibi, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı oldu.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Manchester City, evinde ise 2-0'lık galibiyete ulaşarak tarihinde ilk kez turnuvada finale yükseldi.

En golcü oyuncular Mahrez ve Torres

Bu sezon birçok karşılaşmaya taktiksel olarak forvetsiz çıkan Manchester City'nin en golcü oyuncuları, Cezayirli Riyad Mahrez ve İspanyol Ferran Torres oldu.

Mahrez ve Torres, grup aşamasından itibaren rakip fileleri 4'er kez havalandırırken, Kevin De Bruyne, Phil Foden ve İlkay Gündoğan 3'er, Sergio Agüero ve Gabriel Jesus 2'şer golle takımının skor yüküne katkıda bulundu.

51 yıl sonra Avrupa'da ikinci final

İngiltere Premier Lig'de 5'i son 10 sezonda olmak üzere 7 kez şampiyonluğa ulaşmasına rağmen Avrupa arenasında hedeflediği başarılara ulaşamayan Manchester City, Chelsea karşısında bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Daha önce sadece bir kez 1969-70 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kaldıran İngiltere ekibi, finalde Chelsea'yi elemesi halinde 51 yıl sonra Avrupa'da ikinci kupasına ulaşacak.

Final yolu

Manchester City'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuçlar

C Grubu Manchester City-Porto 3-1, 0-0

C Grubu Manchester City-Olympiakos 3-0, 1-0

C Grubu Manchester City-Olympique Marsilya 3-0, 3-0

Son 16 Manchester City-Borussia Mönchengladbach 2-0, 2-0

Çeyrek final Manchester City-Borussia Dortmund 2-1, 2-1

Yarı final Manchester City-PSG 2-1, 2-0

Kadrosu

Manchester City'nin Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

Savunma:

Orta saha:

Forvet:

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)