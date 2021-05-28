Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile Alanya Stadı'nda oynadığı hazırlık maçının ardından Belek'te bir otelde kamp çalışmalarını sürdüren Tekvando Kadın Milli Takımı'na ziyarette bulunarak sporcularla bir araya geldi.

Milli tekvandocularla yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

[Fotoğraf: İHA]

"Bütün imkanlarımızla sizlerin yanınızdayız"

Bakan Kasapoğlu, olimpiyat sürecinde sporcuları kamp yaptıkları yerlerde sık sık ziyaret ettiğini belirtti.

"Sizleri dinamik, heyecanlı ve inançlı gördüm. Moralinizin güçlü olmasının bizleri memnun ettiğini ifade etmek istiyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bütün imkanlarımızla sizlerin yanınızdayız. Olimpiyatlara giden yolda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz, her türlü katkıyı vereceğiz. Tokyo'da milletimizi gururlandıracağınıza yürekten inanıyorum. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda tüm branşlarda olduğu gibi tekvandodan da çok umutluyuz. Ülke olarak en başarılı olimpiyatlara adayız. Bunu birlikte başaracağız."

Milli sporcular da Bakan Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

[Fotoğraf: İHA]