İngiltere temsilcisi Chelsea, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Mavi beyazlı ekip bu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, E Grubu'nda İspanya'nın Sevilla, Fransa'nın Rennes ve Rusya'nın Krasnodar takımlarıyla mücadele etti.

Grup aşamasında Sevilla ve Krasnodar ile birer maçta berabere kalan Chelsea, diğer tüm müsabakalardan galibiyetle ayrıldı. Londra ekibi, gruptan 14 puanla lider olarak çıktı.

Son 16 turunda İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla eşleşen Chelsea, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalin ilk ayağında Portekiz temsilcisi Porto'yu 2-0 mağlup eden Chelsea, rövanşta 1-0 kaybetmesine rağmen yarı finalde yükseldi ve Real Madrid'in rakibi oldu. İlk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanyol ekibini rövanşta 2-0 yenen mavi-beyazlılar, tarihinde üçüncü kez finale yükselme başarısı gösterdi.

2012'deki zaferi tekrarlamak istiyor

Londra temsilcisi, Devler Ligi'nde daha önce 2007-2008 ve 2011-2012 sezonlarında final oynadı.

2008 yılındaki finalde Manchester United'a penaltılarda (6-5) kaybeden Chelsea, 2012'de ise Bayern Münih'e karşı penaltılarda (4-3) kazanmasını bildi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk zaferini yaşadı.

Mavi beyazlı ekip, bu sezon da aynı başarıyı Premier Lig'deki zirve yarışında boyun eğdiği Manchester City'ye karşı tekrarlamak istiyor.

Giroud ve Werner'den 10 gol

Chelsea'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcusu Olivier Giroud. 34 yaşındaki Fransız forvet, forma giydiği 8 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.

Alman hücum oyuncusu Timo Werner 4 golle skor yüküne katkıda bulunurken, Hakim Ziyech, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi ve Christian Pulisic 2'şer, Emerson, Ben Chilwell, Jorginho ve Tammy Abraham da birer gol attı.

Chelsea, Bayern Münih (27) ve Manchester City'nin (25) ardından sezonun en golcü üçüncü takımı oldu.

Kupa 1'de bu sezonki tüm maçlarda oynayan Fransız orta saha N'Golo Kante de takımın en istikrarlı ismi olarak kayıtlara geçti.

Tuchel ilk Avrupa kupasının peşinde

Chelsea'de görev aldığı dönemde sadece 5 maçta yenilgi yüzü gören teknik direktör Thomas Tuchel, ilk Avrupa kupasını kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Devler Ligi'nde geçen sezon PSG ile finale çıkan ancak Bayern Münih'e kaybeden Tuchel, iki farklı takımı üst üste finale taşıyan ilk teknik direktör olarak göze çarpıyor.

Sezona Paris Saint-Germain'in (PSG) antrenörü olarak başlayan 47 yaşındaki Alman çalıştırıcı, geçen yılın sonunda Fransız ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Chelsea, beklentilerini karşılayamayan Frank Lampard'ın yerine ocak ayında Tuchel'i göreve getirmiş ve takım çıkışa geçmişti.

Final yolu

Mavi beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuçlar E Grubu Chelsea-Sevilla 0-0, 4-0 E Grubu Chelsea-Krasnodar 4-0, 1-1 E Grubu Chelsea-Rennes 3-0, 2-1 Son 16 Chelsea-Atletico Madrid 1-0, 2-0 Çeyrek final Chelsea-Porto 2-0, 0-1 Yarı final Chelsea-Real Madrid 1-1, 2-0

Kadrosu

Chelsea'nin Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

No Adı O G 1 Kepa 1 0 13 Willy Caballero 0 0 16 Edouard Mendy 11 0

Savunma:

No Adı O G 2 Antonio Rüdiger 10 0 3 Marcos Alonso 2 0 4 Andreas Christensen 6 0 6 Thiago Silva 7 0 15 Kurt Zouma 5 0 21 Ben Chilwell 9 1 24 Reece James 9 0 28 Cesar Azpilicueta 10 0 33 Emerson 6 1

Orta saha:

No Adı O G 5 Jorginho 11 1 7 N'Golo Kante 12 0 10 Christian Pulisic 9 2 17 Mateo Kovacic 9 0 19 Mason Mount 10 2 20 Callum Hudson-Odoi 7 2 22 Hakim Ziyech 10 2 23 Billy Gilmour 2 0 47 Henry Lawrence 0 0 55 Faustino Anjorin 1 0

Forvet:

No Adı O G 9 Tammy Abraham 5 1 11 Timo Werner 11 4 18 Olivier Giroud 8 6 29 Kai Havertz 11 0

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)