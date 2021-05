2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın, Azerbaycan'ı 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövnag Abdullayev, karşılaşmayı değerlendirdi.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası öncesi iki kardeş takımın Alanya'da hazırlık maçı yapmasının kendisini memnun ettiğini söyledi.

"Azerbaycan Milli Takımı'nı da çok iyi gördük"

Sahada iki takımın da iyi mücadele ettiğini anlatan Çavuşoğlu, "Azerbaycan Milli Takımı'nı da çok iyi gördük. Mücadele eden bir takım. Milli takımımız da inşallah Avrupa Şampiyonası'nda önce gruplardan çıkıp sonra şampiyonluğa doğru gidecek. Şenol hocamızın liderliğinde takımımıza güveniyoruz" dedi.

"Sonuçta bir millet iki devlete yakışır bir hazırlık maçı oldu." diyen Çavuşoğlu, "Ayrıca bazı maçlarımızı da Azerbaycan'da oynayacağız. Kardeş takım Azerbaycan'ın da milli takımımıza uğurlu geleceğine inanıyoruz. Bugün az sayıda seyirci vardı. Alanyalı seyircilere özellikle teşekkür ediyorum. Hem Türkiye hem de Azerbaycan lehine tezahürat yaptılar. Karabağ'ı elbette spora, siyaseti karıştırmıyoruz ama milletimizin duyguları hem Azerbaycan'a hem de Türkiye'de yüksek derecede. Karabağ'ın kime ait olduğunu gayet güzel bir şekilde hatırlattılar" diye konuştu.

Kasapoğlu: "Hamdolsun güzel bir atmosfer var, hava var, inanç var"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kardeş Azerbaycan ile A Milli Futbol Takımı arasında dostça, kardeşçe bir maç izlediklerini aktardı.

Antalya'da hazırlık kampını sürdüren milli takımı yalnız bırakmayan Çavuşoğlu'na teşekkür eden Kasapoğlu, "Hamdolsun güzel bir atmosfer var, hava var, inanç var. İnşallah şampiyonada millilerimiz bizi gururla temsil edecekler, ona inanıyoruz. Tabi aynı zamanda Azerbaycan Federasyon Başkanımız Rövnag Abdullayev beyefendi de birlikteydik. Ona da teşekkür ediyoruz. Azerbaycan, Türkiye kardeşliği inşallah ilelebet devam edecek. Ben bu vesileyle tüm sporculara, teknik ekiplere de teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

Özdemir: "Güzel ve iyi bir mücadele oldu"

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlık dönemine Antalya'da başladıklarını söyledi.

Dost ve kardeş Azerbaycan ile ilk hazırlık maçı yaptıklarını anlatan Özdemir, "İlk hazırlık maçımıza her zaman bizi sıcak duygularla kabul eden ağırlayan misafirperverliğiyle her zaman gönlümüze taht kuran Alanya'da başladık. İkinci maçımızı da Antalya'da Gine ile oynayacağız. O da 31 Mayıs Pazar günü olacak. Güzel ve iyi bir mücadele oldu. Her zaman bakanımızın dediği gibi iki devlet tek millet sloganıyla taraftarlarımız maç boyu iki takımı destekledi" değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, EURO 2020'de Galler ve İsviçre maçlarını Bakü'de oynayacaklarını hatırlatarak, "Bu bir başlangıçtır. İnşallah başarılarımız devam edecek ve grubumuzdan da çıkıp yolumuza devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Sayın Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımızla yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Abdullayev: "İnanıyorum ki Roma'dan galip gelecekler"

Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövnag Abdullayev de Türkiye'ye EURO 2020'de başarı dileyerek, "İnanıyorum ki Roma'dan galip gelecekler. Azerbaycan'da biz taraftarlarla Türkiye'nin zaferlerini seyredeceğiz. İnanıyorum ki Bakü stadında Türkiye şanslı bir çıkış yakalayacak ve biz Azerbaycanlı taraftarları sevindirecek" yorumunu yaptı.