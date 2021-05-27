Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 23:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Abdullayev: Türkiye’nin zaferlerini seyredeceğiz
[Fotoğraf: DHA]
Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövneg Abdullayev, "Türkiye’ye başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Roma’dan galip gelecekler. Azerbaycan’da biz taraftarlarla Türkiye’nin zaferlerini seyredeceğiz ve zaferler diliyorum” dedi.
Türkiye ile Azerbaycan Milli Takımları arasında oynanan özel maçın ardından Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövneg Abdullayev açıklamalarda bulundu.
"İnanıyorum ki Roma’dan galip gelecekler"
Türkiye'yi gönülden destekleyeceklerini söyleyen Rövneg Abdullayev, “Türkiye’ye başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Roma’dan galip gelecekler. Azerbaycan’da biz taraftarlarla Türkiye’nin zaferlerini seyredeceğiz ve zaferler diliyorum. İnanıyorum ki Bakü stadında Türkiye şanslı bir çıkış yakalayacak ve biz Azerbaycanlı taraftarları sevindirecek” dedi.
Etiketler: Azerbaycan
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