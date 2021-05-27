İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları başladı.

30'dan fazla ülkeden, 200'e yakın sporcu Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde bir araya geldi. İlk gün, geleneksel ile modern okçuluk sıralama ve deneme atışları yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan organizasyonda sporcular, sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etti. Dezenfekte edilmiş oklarla hedef kâğıtlarına atışlar yapıldı.

[Fotoğraf. AA]

“İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümünü hep beraber kutluyoruz”

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, sporun centilmenlik, kardeşlik, dostluk olduğunu vurgulayarak 9. Uluslararası Fetih Kupası'nın bir kültür festivali havasında düzenlendiğini söyledi.

Fetih Kupası'nı geçen yıl olduğu gibi salgın kurallarına göre düzenlediklerini belirten Haydar Ali Yıldız, "Bu yıl Fetih Kupası'nın 9'uncusunu, İstanbul'un fethinin ise 568'inci yıl dönümünü hep beraber kutluyoruz. Gönlümüz organizasyonu pandemi şartları olmadan halkımızla coşku ve heyecanla gerçekleştirmekti. Dünya Sağlık Örgütü, okçuluk sporunu en az riskli grupta değerlendiriyor. Geçen yıl 8'incisini yine pandemi kurallarına göre gerçekleştirmiştik. Dünya Okçuluk Federasyonu, İstanbul 8. Fetih Kupası'nın kurallarının, bütün okçuluk müsabakalarında uygulanabileceğine dair bir kriter olduğunu ifade etmişti" dedi.

[Fotoğraf. AA]

Sporcular, 9. Uluslararası Fetih Kupası'nda 3 gün boyunca yarışacak

Yaklaşık 200 sporcunun katıldığı organizasyonda dünya ve Avrupa'nın en iyi okçuları, geleneksel ile modern okçuluk olmak üzere iki ayrı kategoride yarışacak.

29 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek olan final atışlarıyla ödül alan sporcular belli olacak.