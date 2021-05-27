Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir hafta ertelendi
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bir hafta ertelendiği duyuruldu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen ve 3-4-5 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyurulan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir hafta ertelendi.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bugün bir araya gelerek değerlendirmede bulundu.
"Görüşmenin ardından lisans problemi nedeniyle güreşlerin bir hafta sonraya yani 9-10-11 Temmuz tarihlerine ertelenmesi kararlaştırıldı. Güreşler bu tarihlerde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda seyircisiz olarak yapılacak."
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