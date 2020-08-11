Haber Giriş: Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler, 12-15 Ağustos tarihlerinde yapılacak çeyrek final maçlarıyla belli olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, bu hafta çeyrek final heyecanı yaşanacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme sisteminde oynanacak.
Sekizli final formatıyla tamamlanacak turnuvaya Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:
12 Ağustos Cuma:
Atalanta (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
13 Ağustos Perşembe:
Leipzig (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
14 Ağustos Cuma:
Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
15 Ağustos Cumartesi:
Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)
Etiketler: UEFA şampiyonlar ligi çeyrek finalSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 10:57
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta golcü transferinde belirsizlik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz