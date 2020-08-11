Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen ve geçen sezon A takım forması da giyen Soner'le 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geride kalan sezonda Gençlerbirliği formasıyla 10 resmi maça çıkan Soner, bunların 6'sında ilk 11'de forma giymişti.