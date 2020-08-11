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Gençlerbirliği Soner Dikmen'in sözleşmesini yeniledi
Gençlerbirliği, 26 yaşındaki futbolcusu Soner Dikmen’in sözleşmesini uzattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen ve geçen sezon A takım forması da giyen Soner'le 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geride kalan sezonda Gençlerbirliği formasıyla 10 resmi maça çıkan Soner, bunların 6'sında ilk 11'de forma giymişti.
Etiketler: gençlerbirliği Soner DikmenSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 10:44
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