Beşiktaş, 2 hafta sonra Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Paok’la deplasmanda karşılaşacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, bu nedenle transferlerin bir an önce takıma katılmasını istiyor.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah beyazlılarda gündem, golcü transferi. Beşiktaş’ın, listesindeki en önemli isim ise Mario Balotelli.

30 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlılara transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin, yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi, şu ana kadar hem Balotelli hem de menajeriyle yüz yüze görüşmedi.

Yurt dışına giden siyah beyazlı yöneticiler, bir iki gün içinde Balotelli'nin temsilcileriyle masaya oturacak.

Listede Ze Luis ve Seferoviç de var

İlk karşılıklı temastan sonra ise transferin gidişatı belli olacak.

Sergen Yalçın, PAOK maçı için 20 Ağustos'ta UEFA'ya verilecek takım listesinde Balotelli ya da başka bir golcünün isminin yer almasını istiyor.

İtalyan oyuncudan olumsuz bir sonuç alınması durumunda, diğer adaylar Ze Luis ve Seferoviç için girişimlere hız verilecek.