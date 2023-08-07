Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 9 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, yarın 22,00'de Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımına konuk olacak.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın
21.00 Rakow - Aris Limasol
21.00 Kopenhag - Sparta Prag
21.30 PSV Eindhoven - Sturm Graz
21.45 AEK - Dinamo Zagreb
21.45 Kİ Klaksvik - Molde
22.00 Olimpija Ljubljana - Galatasaray
22.00 Braga - Baçka
Çarşamba
21.00 Panathinaikos - Olimpik Marsilya
21.30 Slovan Bratislava - Maccabi Haifa
21.45 Rangers - Servette