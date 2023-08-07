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Spor
AA 07.08.2023 11:50

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu yarın başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu başlıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 9 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, yarın 22,00'de Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımına konuk olacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın

21.00 Rakow - Aris Limasol 

21.00 Kopenhag - Sparta Prag 

21.30 PSV Eindhoven - Sturm Graz 

21.45 AEK - Dinamo Zagreb 

21.45 Kİ Klaksvik - Molde 

22.00 Olimpija Ljubljana - Galatasaray

22.00 Braga - Baçka 

Çarşamba

21.00 Panathinaikos - Olimpik Marsilya 

21.30 Slovan Bratislava - Maccabi Haifa 

21.45 Rangers - Servette 

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