Açık 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 07.08.2023 10:42

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağı yarın, tek maçla başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının ilk maçında yarın Kazakistan temsilcisi Astana, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını TSİ 17.00'de konuk edecek.

3. eleme turunun ilk ayağındaki diğer 6 maç ise 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Turun rövanş maçları ise 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçların TSİ programı şöyle:

Yarın:

17.00 Astana (Kazakistan) - Ludogorets (Bulgaristan)

10 Ağustos Perşembe:

19.00 Zalgiris (Litvanya) - Hacken (İsveç)

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - HJK (Finlandiya)

20.00 Sheriff (Moldova) - BATE (Belarus)

20.00 Slavia Prag (Çekya) - Dnipro-1 (Ukrayna)

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Genk (Belçika)

ETİKETLER
UEFA Avrupa Ligi
Sıradaki Haber
Roma, Batshuayi'yi istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
Dünyaya 750 gram gelen minik Batu anne sütüyle hayata tutunuyor
12:00
Danimarkalı seyyah, uçakla seyahat etmeden dünyadaki tüm ülkeleri 10 yılda gezdi
12:02
Depremde hayvanları telef olan kadın besici devlet desteğiyle ayağa kalktı
11:51
Defne Devlet Hastanesi'nde 39 bin poliklinik hizmeti verildi
11:48
Afyonkarahisar'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
11:45
Orman yangınlarına "yapay zeka" desteği
Defne Devlet Hastanesi'nde 39 bin poliklinik hizmeti verildi
Defne Devlet Hastanesi'nde 39 bin poliklinik hizmeti verildi
FOTO FOKUS
Elazığ'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı
Elazığ'da kontrolden çıkan araç kafeye daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ