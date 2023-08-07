Roma, Batshuayi'yi istiyor

Michy Batshuayi için önemli bir iddia geldi. Correira Della Sport, forvet arayışında olan Roma'nın, Fenerbahçe'nin golcüsünü kadrosuna katmak istediğini manşetine taşıdı.

Daha önce Scamacca ve Morata ile ilgilenen Roma kulübü, transferleri bitirememiş ve hedef küçültmüştü.

İtalyan ekibinin, kısa süre içinde sarı lacivertli takımla görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da Belçikalı golcünün transferine sıcak baktığı öne sürüldü.

Öte yandan Roma'nın gündeminde Duvan Zapata ve Wout Weghorst gibi golcüler de yer alıyor.