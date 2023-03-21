İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki müzede düzenlenen törende konuşan THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Türkiye Cumhuriyeti ve THY için 2023'ün önemine dikkati çeken Olmuştur, UEFA ile sponsorluk anlaşması imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Olmuştur, böyle bir sergiye ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"Dünyanın en büyük ve prestijli spor organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olan ilk hava yolu markası olarak, sporseverlerin hafızasında yer eden 2005 finalinden sonra kupanın kazananının yeniden İstanbul'da belirlenecek olması bizleri heyecanlandırıyor. Futbolseverlerin ve yolcularımızın, oynanan finallerden hatıra ürünlerin yer aldığı ve sporseverlerin hizmetine sunduğumuz sergiyi beğeneceğine inanıyorum. Bu sene oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali de eminim ki unutulmaz maçlar arasına girecektir."

"Finalin İstanbul'da olmasından gururluyuz"

UEFA Sponsorluk ve Lisanslama Yöneticisi Guillaume Sabran da UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri Sergisi'nin geçmiş finallerin tutku ve neşesini mükemmel bir şekilde yakaladığını söyledi.

Sabran, böyle bir serginin İstanbul gibi tarihi bir kentte açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"UEFA olarak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'da olmasından dolayı gururluyuz. Bu sergi 10 Haziran'da gerçekleşecek finalin kupa tarihindeki en unutulmaz maçlar arasına girmesine önemli katkıda bulunuyor."

Sergide 18 finale ait ürünler yer alıyor

Eserlerin yıllara göre kronolojik olarak yer aldığı sergi, "Miracle of Istanbul" olarak bilinen 2005'teki efsane Milan-Liverpool finalinden başlayıp 2023'e kadar 18 finale ait birbirinden değerli ürünlere ev sahipliği yapıyor.

THY'nin UEFA Şampiyonlar Ligi temalı Airbus A330 tipi uçağına ait dev bir maketi de serginin orta bölümünde yer alıyor.

Sergide, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Karim Benzema, Iker Casillas, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Paul Scholes, Frank Lampard, Arjen Robben, Sadio Mane, Gareth Bale, Gonzalo Higuain, Thibaut Courtois gibi isimlere ait forma, şort, krampon, kaleci eldiveni, kaptanlık pazubendi gibi ürünler bulunuyor. Ayrıca yine bu finallere ait hakem forması, bayrak, futbol topu, bilet gibi hatıra ürünler de sergileniyor. 2005'ten beri gerçekleşen 18 final maçına dair görüntüler de ekranlarda misafirlerin beğenisine sunuluyor.

THY'nin yeni business class koltukları da FIFA 23 oyununun entegre edildiği konsol oyun alanında sergileniyor.

Efsane futbolcular açılıştan önce sergiyi ziyaret etti

Futbol dünyasının efsane isimleri Steven Gerrard, Cafu ve Ronaldinho da açılıştan birkaç gün önce sergiyi ziyaret etti.

2005'teki efsane finalde Liverpool'un kaptanlığını yapan Steven Gerrard, "Miracle of Istanbul'u gerçekleştirdiğimiz 2005'teki efsanevi finalde kaptanı olduğum Liverpool ile kupayı kaldırmıştım. Yaklaşık 18 yıl sonra yeniden bu büyüleyici şehir İstanbul'da olmaktan çok mutluyum. THY gibi global bir markayla bir araya gelmekten dolayı gurur duyduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cafu ise 2005'te İstanbul'daki finalde kupayı kazanamadıklarını hatırlattı.

"2007'de kupayı kazanan taraf olmuştuk. Bu şehri seviyorum ve bu sene İstanbul'da gerçekleşecek finalde yine unutulmaz bir maça şahitlik edeceğimize inanıyorum. Hazırlanan sergiyi çok beğendim. Türk Hava Yolları ve UEFA yetkililerine teşekkür ediyorum."

Brezilyalı yıldız Ronaldinho, sergide 2006'da Arsenal'e karşı kazandıkları finalde giydiği formanın da yer aldığını belirterek, "Haziran ayında İstanbul'da gerçekleşecek finali izlemek için şimdiden sabırsızlanıyorum." dedi.