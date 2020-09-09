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Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı VitrA'nın
[Fotoğraf: AA]
Voleybolda 2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.
2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında, geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mevcut haliyle tescil edilen Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk sırada yer alan VakıfBank ile ikinci basamakta bulunan Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada VakıfBank'a 25-14, 25-22, 18-25, 25-27 ve 15-12'lik setlerle üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu.
Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA bu kupada 3'ü üste üste olmak üzere 5'inci şampiyonluğunu elde etti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 22:54
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