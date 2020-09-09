Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Etiketler: Trabzonspor süper lig BeşiktaşSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 17:18
Sıradaki Haber
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura törenleri Atina'da düzenlenmeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz