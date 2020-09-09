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Avrupa Kros Şampiyonası'na koronavirüs engeli
İrlanda Cumhuriyeti'nde 13 Aralık'ta yapılması planlanan 2020 Avrupa Kros Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Atletizm Birliği'nin 2020'nin son büyük yarışını Covid-19 nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi.
İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılan toplantıda Dublin'de seyahat ve konaklama kısıtlamalarının sürmesi nedeniyle organizasyonun iptal edilmesinin görüşüldüğü aktarıldı. Toplantı sonunda, 2020 Avrupa Kros Şampiyonası'nın bu yıl yapılmamasının uygun görülerek, karara bağlandığı kaydedildi.
Etiketler: Avrupa Kros Şampiyonası koronavirüsSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 17:06
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