Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 23.05.2023 17:47

Şampiyon kulüplerin divan başkanları Trabzon'da toplandı

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan kulüplerin divan başkanları, Trabzon'da toplandı.

Şampiyon kulüplerin divan başkanları Trabzon'da toplandı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Abdi Aykutalp Derkan, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünü temsilen yönetim kurulu üyesi Kağan Şahin katıldı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, divanların kulüpleri sahiplenme güdüsünün en üst düzeyde bulunduğu kurul olduğunu belirtti.

"Kulüp spor yöneticiliğinde en önemli unsurlardan biri de bilgi ve hafızadır. Bunlar da divanlarda mevcuttur. Biz bunlardan özellikle şampiyonluk yaşadığımız süreçte çok faydalandık."

Kafkas, 2018 yılında başlayan ve hem ekonomik hem idari hem de sportif anlamda dalgalanmalar yaşadıkları süreçte de divan kurulunun kendilerine her zaman destek olduğunu vurguladı.

"Kendileri ile görüş alışverişinde bulunarak ivmeler kazandık. Divan kurullarının Türk sporuna, Türk futboluna çok büyük katkılar yaptığına inanıyorum."

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise divan kurullarının Türk futbolunun gelişmesine katkı sağladığının altını çizdi.

"Türk futboluna katkısı olmayan söylemleri bir kenara koymalı, olumsuz ifadeler kullanmamalıyız. Türk futbolunda doğruların uygulanması için çaba göstermeliyiz. Sadece şampiyonluğa odaklanarak değerlendirmeler ve çalışmalar yapmak hiçbir katkı sağlamaz. Çünkü herkes şampiyon olamayacaktır. Kulüpler ekonomilerini de dikkate alarak futbolcu yetiştirip Avrupa'ya gönderemezler ise sıkıntılar yaşanıyor, yaşanacaktır. Bu noktada divan başkan ve kurullarının, kulüp yönetimlerine ve Türk futbol camiasına örnek olacak açıklamalarla yönlendirme yapmalarını bekliyoruz."

ETİKETLER
Beşiktaş Galatasaray Medipol Başakşehir Trabzon Trabzonspor
Sıradaki Haber
Ümraniyespor'da Geraldo ile yollar ayrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:40
Polonya: Ukraynalı pilotların F-16 eğitimleri henüz başlamadı
18:34
Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1 milyon 600 bini aştı
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:25
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:22
Kılıçdaroğlu: Kim teröre destek veriyorsa Allah bin belasını versin
18:24
AB şirketlerin bilgilerine erişimini kolaylaştıracak
Nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıya kapılarak kayboldu
Nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıya kapılarak kayboldu
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: O anlar kamerada
Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ