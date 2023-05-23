Şampiyon kulüplerin divan başkanları Trabzon'da toplandı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Abdi Aykutalp Derkan, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünü temsilen yönetim kurulu üyesi Kağan Şahin katıldı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, divanların kulüpleri sahiplenme güdüsünün en üst düzeyde bulunduğu kurul olduğunu belirtti.

"Kulüp spor yöneticiliğinde en önemli unsurlardan biri de bilgi ve hafızadır. Bunlar da divanlarda mevcuttur. Biz bunlardan özellikle şampiyonluk yaşadığımız süreçte çok faydalandık."

Kafkas, 2018 yılında başlayan ve hem ekonomik hem idari hem de sportif anlamda dalgalanmalar yaşadıkları süreçte de divan kurulunun kendilerine her zaman destek olduğunu vurguladı.

"Kendileri ile görüş alışverişinde bulunarak ivmeler kazandık. Divan kurullarının Türk sporuna, Türk futboluna çok büyük katkılar yaptığına inanıyorum."

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise divan kurullarının Türk futbolunun gelişmesine katkı sağladığının altını çizdi.

"Türk futboluna katkısı olmayan söylemleri bir kenara koymalı, olumsuz ifadeler kullanmamalıyız. Türk futbolunda doğruların uygulanması için çaba göstermeliyiz. Sadece şampiyonluğa odaklanarak değerlendirmeler ve çalışmalar yapmak hiçbir katkı sağlamaz. Çünkü herkes şampiyon olamayacaktır. Kulüpler ekonomilerini de dikkate alarak futbolcu yetiştirip Avrupa'ya gönderemezler ise sıkıntılar yaşanıyor, yaşanacaktır. Bu noktada divan başkan ve kurullarının, kulüp yönetimlerine ve Türk futbol camiasına örnek olacak açıklamalarla yönlendirme yapmalarını bekliyoruz."