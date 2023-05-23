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Spor
TRT SPOR 23.05.2023 17:13

Galatasaray Angel Di Maria'yı gündemine aldı

Galatasaray'da, transfer dönemine ilişkin çalışmalar hız kazandı. Sarı kırmızılılar, sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi bitecek olan Angel Di Maria'yı gündemine aldı.

Galatasaray Angel Di Maria'yı gündemine aldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sarı kırmızılılar, Juventus forması giyen Angel Di Maria'yı gündemine aldı. Arjantinli yıldız için önümüzdeki günlerde temaslara başlanacak.

Di Maria'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Mauro Icardi'nin de bu transferde önemli bir etken olması bekleniyor.

Angel Di Maria, kariyerinde Benfica, Real Madrid, Manchester United ve Paris Saint Germain formaları da terletti.

Bu sezon Juventus formasıyla 38 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibine 8 gol 7 asistlik katkı sağladı. Di Maria, Aralık ayında Arjantin Milli Takımı'yla da Dünya Kupası'nı kaldırdı.

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