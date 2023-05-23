Galatasaray Angel Di Maria'yı gündemine aldı

Sarı kırmızılılar, Juventus forması giyen Angel Di Maria'yı gündemine aldı. Arjantinli yıldız için önümüzdeki günlerde temaslara başlanacak.

Di Maria'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Mauro Icardi'nin de bu transferde önemli bir etken olması bekleniyor.

Angel Di Maria, kariyerinde Benfica, Real Madrid, Manchester United ve Paris Saint Germain formaları da terletti.

Bu sezon Juventus formasıyla 38 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibine 8 gol 7 asistlik katkı sağladı. Di Maria, Aralık ayında Arjantin Milli Takımı'yla da Dünya Kupası'nı kaldırdı.