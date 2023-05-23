Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 23.05.2023 16:51

68 Aksaray Belediyespor'da hedef TFF 2. Lig'de kalıcı olmak

TFF 3. Lig 3. Grubu şampiyon tamamlayarak TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor, TFF 2. Lig'de kalıcı olmak istiyor.

68 Aksaray Belediyespor'da hedef TFF 2. Lig'de kalıcı olmak
[Fotograf: AA]

Aksaray Belediye Başkanı ve 68 Aksaray Belediyespor Onursal Başkanı Evren Dinçer, takımlarının TFF 3. Lig 3. Grup'ta gösterdiği başarıdan, alınan şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Dinçer, yaklaşık 20 yılın ardından 68 Aksaray Belediyespor'un tekrar TFF 2. Lig'e yükseldiğini belirtti.

"Taraftarlarımız ve şehrimiz bu şampiyonluğun özlemi içerisindeydi. Aksaray'ımız her alanda büyüyor, gelişiyor. Bunun futbol alanında da olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Vatandaşlarımızın takımlarıyla gerçekten duygusal bir bağı var. Deplasmandaki ve iç sahadaki maçlar yoğun katılımla oynanıyordu. Şampiyonluk beklenen ve arzulanan bir durumdu. Allah'a hamdolsun şampiyon olduk ve takımımızı bir üst lige taşıdık."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dinçer, görevi devraldıktan sonra takımın ikinci şampiyonluğuna ulaştığını ifade etti. Dinçer, bundan sonraki süreç için planlar yaptıklarını aktarfı.

"Takımımızın altyapısını güçlendirerek TFF 2. Lig'de başarıyla oynamayı sürdürmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla takımımıza yatırım yapmak gerekiyor. Bununla ilgili şehrin dinamiklerine ve iş insanlarına ihtiyacımız var. İnşallah takımımızı daha iyi yerlere getirmeyi planlıyoruz. Takımımızı, antrenörleri, taraftarları ve emeği geçen herkesi kutluyorum."

ETİKETLER
Aksaray
Sıradaki Haber
PFDK'dan Samet Akaydin kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:34
Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1 milyon 600 bini aştı
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:25
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:22
Kılıçdaroğlu: Kim teröre destek veriyorsa Allah bin belasını versin
18:24
AB şirketlerin bilgilerine erişimini kolaylaştıracak
18:02
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıya kapılarak kayboldu
Nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıya kapılarak kayboldu
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: O anlar kamerada
Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ