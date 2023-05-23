Milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu: Milli takım sezonuna iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

CEV Avrupa Altın Ligi’nin hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda smaçör Yiğit Gülmezoğlu, kamp sürecini Türkiye Voleybol Federasyonu’nun internet sitesine değerlendirdi.

"Takıma yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu yaz çok yorucu olacak. Avrupa Altın Ligi, Challenger Kupası, Avrupa şampiyonası ve Olimpiyat Elemeleri olmak üzere yoğun bir takvimimiz var. Milli takımımız için de oldukça önemli bir sene. Motive bir şekilde hazırız. Olimpiyat senesi olması bizler için ayrı büyük bir önem taşıyor. Milli takım olarak ilk sınavımıza cumartesi günü oynayacağımız Danimarka karşılaşması ile çıkacağız. Milli takım sezonuna iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

2023 CEV Avrupa Altın Ligi’nde A Grubu’nda yer alan milliler, grup aşamasında Danimarka, Romanya ve Portekiz ile mücadele edecek.

Kırmızı-beyazlılar, Türkiye’deki karşılaşmalarını Konya ve Ankara’da oynayacak.

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi’ndeki ilk maçında 27 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak.