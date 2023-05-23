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Spor
İHA 23.05.2023 15:20

Altay Bayındır saha çalışmalarına başladı

Fenerbahçe'de bel fıtığı nedeniyle ameliyat edilen ve bir süredir sahalardan uzak kalan kaleci Altay Bayındır, saha çalışmalarına başladı.

Altay Bayındır saha çalışmalarına başladı
[Fotograf: İHA]

Sarı-lacivertli ekipte bel fıtığı nedeniyle ameliyatı sebebiyle sahalardan uzak kalan Altay Bayındır saha çalışmalarına başladı.

Başarılı file bekçisi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kendisine özel hazırlanan program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Altay Bayınıdır sarı-lacivertli forma ile bu sezon 26 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi Elemeleri, 3 Avrupa Ligi Elemeleri, 8 Avrupa Ligi ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 40 mücadelede görev aldı.


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