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Spor
AA 23.05.2023 14:21

Plaj Futbolu Milli Takımı Azerbaycan'la hazırlık maçları yapacak

Plaj Futbolu Milli Takımı, 1-3 haziran tarihlerinde Bakü'de Azerbaycan ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Plaj Futbolu Milli Takımı Azerbaycan'la hazırlık maçları yapacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerine hazırlanan milliler, Azerbaycan maçı için 28 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Azerbaycan ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edilen isimler ise şöyle:

Eşref Barış Mengiş, Serkan Banazlı, Mehmet Aşlamacı, Doğa Yalçın, Uğur Yetkin, Yasin Bağcı, Sinan Üzen, Recep Demir, Ferhat Gülbağ, Efe Lorenzo Deniz, Volkan Yeşilırmak, Enes İşcan, Özcan Kocaman, Semih Türkmen, Tamer Erbaş, Cem Keskin, Emrah Ekmekçi.

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