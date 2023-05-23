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Spor
AA 23.05.2023 13:40

VakıfBank'ta Ogbogu ve Cansu Özbay Şampiyonlar Ligi zaferini anlattı

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonu zirvede tamamlayan VakıfBank'ın 2 önemli ismi Chika Ogbogu ve Cansu Özbay, elde edilen başarının ardından yaşanan duyguları anlattı.

VakıfBank'ta Ogbogu ve Cansu Özbay Şampiyonlar Ligi zaferini anlattı

ABD'li Chika Ogbogu, CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın muhteşem bir his olduğunu belirtti.

Ogbogu, çok zor bir maça çıkacaklarını bildiklerini ama başaracaklarına inandıklarını söyledi.

"Muhteşem bir takımız. Bazı arkadaşlarımız aramızdan ayrılacak. Bu nedenle üzgünüz ama aynı zamanda da şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Biz en iyi takım olduğumuzu biliyoruz ve kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Bu sezonun zor olacağını da biliyorduk. Giovanni'nin (Guidetti) söylediği gibi biz gerçekten sezon boyu çok çalıştık. Her maçı kazanacağız diye bir şey yok. Bazen düşüşler yaşayabiliriz ama en iyi takım olduğumuzu bildiğimiz için kazanacağımızı da biliyorduk."

"Biz bu finalleri oynayabilen bir takımız"

Ogbogu,VakıfBank'ta forma giydiği için dünyanın en şanslı oyuncularından olduğunu dile getirdi.

"Burada harika oyuncularla birlikteyim. Onlar benim sadece takım arkadaşım değil, aynı zamanda ailem, kardeşlerim gibi oldu. Yine öyle hissediyorum ve o nedenle duygusal anlar yaşadık."

Ogbogu, Sultanlar Ligi'nde 2 maçta da 3-0 mağlup oldukları Eczacıbaşı Dynavit karşısında Avrupa şampiyonluğunu kazanmalarına değindi.

"Lig maçlarına oranla tam olarak fark ne oldu bilemiyorum ama daha büyük bir sahnedeydik. Biz bu finalleri oynayabilen bir takımız. Bu finallerde her şeyinizi vermelisiniz. Biz de sezon sonuna geldiğimizde zirveye çıkmıştık ve bu zirveyi performansımızla kazandık."

Özbay: Çok mutluyum, çok sevinçliyim, biraz da duygusalım

VakıfBank'ın milli pasörü Cansu Özbay, üst üste 2. kez CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın çok büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Cansu Özbay, yaşadığı duyguyu "İnanılmaz bir his." diyerek yorumladı.

"Çok mutluyum, çok sevinçliyim, biraz da duygusalım. Çünkü aramızdan ayrılan arkadaşlarımız var. 'Anlatılmaz yaşanır' derler ya, sanırım öyle bir şey. Cumhuriyet'in 100. yılında böyle güzel bir kupayla sezonu kapatmak hepimizi ekstra mutlu ediyor. Çok zor, çok ağır bir sezondu herkes için. Çok güzel dostluklar kuruldu kısa süre içinde. Bir pasör olarak herkesle iletişimim iyi olduğu için böyle şeylerden en çok da ben etkileniyorum diyebilirim."

"Fenerbahçe karşısında bambaşka duygularla sahaya çıktık ve kazandık"

Cansu Özbay, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet'e 3-0 kaybetmelerinin ardından çok üzüldüklerini vurguladı.

"Fenerbahçe Opet, ilk maçta 3-0'lık çok net bir galibiyetle bize karşı kazandı. Çok iyi oynadılar. Sahaya hiçbir şey koyamadık. Çünkü bizi oynatmadılar. Ancak ikinci maça hem taktik hem de zihinsel olarak daha iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Çok inandık maçı kazanabileceğimize. Fenerbahçe karşısında bambaşka duygularla sahaya çıktık ve kazandık."

Yarı finalde ve finalde, Türk takımlarına karşı oynamalarıyla ilgili ise başarılı oyuncu, "Mental olarak önemli maçlara çıkmak her zaman zordur. Takımlarla daha çok oynadıkça, nerede ne yapacaklarını daha çok öğreniyorsunuz. Bu da avantaja dönüşebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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