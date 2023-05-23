Ümraniyespor'da Geraldo ile yollar ayrıldı

HangiKredi Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Geraldo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kulübümüz, Geraldo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/yhaOcFIlQA — HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) May 23, 2023