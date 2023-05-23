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Spor
AA 23.05.2023 17:33

Ümraniyespor'da Geraldo ile yollar ayrıldı

Ümraniyespor, Angolalı orta saha oyuncusu Geraldo ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Ümraniyespor'da Geraldo ile yollar ayrıldı
[DepoPhotos]

HangiKredi Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Geraldo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.


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