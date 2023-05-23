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Spor
AA 23.05.2023 17:09

Türkiye Kupası 2. Etap Bisiklet Yarışları Balıkesir'de tamamlandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde iki gün süren Türkiye Kupası 2. Etap Puanlı Yol Bisiklet Yarışları sona erdi.

Türkiye Kupası 2. Etap Bisiklet Yarışları Balıkesir'de tamamlandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen müsabakalara Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 500 sporcu katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Organizasyon sonunda 17 yaş altı erkekler takım klasmanında Taşkentspor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği birinci, Konya Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü üçüncü, kızlar takım klasmanında Konya Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Giresun Spor Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Giresun Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

15 yaş altı erkekler takım klasmanında Çatalhöyük Çumra Belediye Spor Kulübü birinciliği, Taşkent Gençlik ve Spor Kulübü ikinciliği, Bolu Belediye Spor Kulübü üçüncülüğü, kızlar takım klasmanında Yalova Halk Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü birinciliği elde etti.

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