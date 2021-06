"Şampiyon kadın başkan" unvanına sahip olan Cevher Erdem, yaptığı açıklamada, Adıyaman Spor Kulübü Başkanlığından istifa ettiğini belirtti.

"Şu an yaşları çok küçük ve bana ihtiyaçları var"

Erdem, büyük bir heyecan ve aşkla görevini yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.

"İstifa mektubunda da belirtmiş olduğum gibi büyük bir heyecan ve aşkla görevimi yerine getirmeye çalıştım ve sonunda da çok şükür şampiyonluk elde etmiş olduk. Her defasında her açıklamam da şunu hep ifade ettim, her şeyden önce en kutsal görevim annelik, bunun sorumluluğu her şeyin üstünde. Ben Adıyaman Spor Kulübü ile yola çıktığımda küçük oğlum henüz 1 yaşındaydı şu an 3 yaşında, zaman çok hızlı geçti. Çok zorlandık belki ama buna rağmen her daim kulübün bana yüklemiş olduğu her sorumluluğu eksiksiz yerine getirmeye gayret ettim. Tabii bunu yaparken iki evladımı istemeyerek de olsa ihmal ettiğimi fark ettim. Şu an yaşları çok küçük ve bana ihtiyaçları var."

[Fotoğraf: AA]

Erdem, kulübü 3. Lig'den, 2. Lig'e taşımanın mutluluğunu yaşadığını ve şimdiye kadar iyi bir rota çizdiklerini belirterek, yeni başkan Sait Aybak'ın kulübü çok daha ileriye taşıyacağından emin olduğunu ve bu konuda içinin rahat oluğunu söyledi.