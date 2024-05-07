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Gündem
AA 07.05.2024 12:24

Bakan Yumaklı: Kurbanlık hayvan sayımız yeterli

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki spekülatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu" dedi.

Bakan Yumaklı: Kurbanlık hayvan sayımız yeterli
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin soru üzerine Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemede Meclis takvimini bilmiyorum ama bu yıl Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ve bizim bakanlığımız işbirliğinde çalışılıyor. Her kurumun sorumlulukları var. Bakanlıklar, belediyeler, kurumlar... Daha önce de söylediğimiz gibi herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek."

"Kurbanlıkla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak"

​​​​​​​Yumaklı, kurbanlıkla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacağını da belirterek, "Kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki spekülatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu." diye konuştu.

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı Kurban Bayramı Sokak Hayvanları TBMM
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