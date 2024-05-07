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Gündem
TRT Haber 07.05.2024 12:03

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel görüştü
[Fotograf: AA]

Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşen baş başa görüşme 45 dakika sürdü.

Genel başkanlar görüşmenin ardından açıklama yapmadı.

Özel'e ziyarete gelişinde, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti.

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel görüştü

Özel'i makam odası önünde karşılayan Bahçeli'ye ise TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay eşlik etti.

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel görüştü

Özel geçen hafta da Erdoğan ile görüştü

Özgür Özel, geçen hafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel görüşmesi sona erdi

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