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Gündem
TRT Haber 02.05.2024 16:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel görüşmesi sona erdi
[Fotograf: TRT Haber]

AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı yapıldı.

Özel'i, partiye gelişinde Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı.
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüşmüştü.

 

Son olarak, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda diğer siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu Mermerli Salon'daki bayramlaşmada bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel görüşmesi sona erdi

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