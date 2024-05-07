4 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi" denildi.
Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/2T3rCiRR77