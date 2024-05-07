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Gündem
TRT Haber 07.05.2024 11:29

4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

4 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi" denildi.

 

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Fırat Kalkanı Harekatı Suriye Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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