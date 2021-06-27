Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 22:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'un yeni transferi Koita Trabzon'da
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bangaly Fode Koita, Trabzon'a geldi.
THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'dan kente gelen Koita, havalimanında Trabzonsporlu taraftarlarca karşılandı.
Tezahürat yapan taraftarlar, Fransız futbolcuya çiçek verdi. Koita, daha sonra menajeriyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.
Etiketler: Trabzonspor
Sıradaki Haber
Karışık Bayrak Milli Takımı rekor kırarak olimpiyat kotasına girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz