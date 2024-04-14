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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
14.04.2024 20:45
, 14.04.2024 20:49
SON GÜNCELLEME
14.04.2024 20:49
Şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 mağlup eden Fenerbahçe Alagöz Holding, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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