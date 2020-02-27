Haber Giriş: Kaynak: İHA
Salzburg-Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli
[Fotoğraf: İHA]
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanması planlanan RB Salzburg-Eintracht Frankfurt maçı fırtınadan dolayı ileri bir tarihe ertelendi.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında RB Salzburg ile Eintracht Frankfurt, bugün TSİ 23.00'te Avusturya'da karşı karşıya gelecekti.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avusturyalı yetkililerin fırtına uyarısından dolayı müsabakanın ertelendiği belirtildi.
Kentte rüzgarların saatte 120 km hızı bulduğu ifade edildi. UEFA ayrıca maçın ne zaman oynanacağını en yakın sürede açıklayacaklarını ifade etti.
Almanya'da oynanan ilk maçı Eintracht Frankfurt 4-1'lik skorla kazanmıştı.
WICHTIGE INFORMATION: #SALSGE kann heute nicht stattfinden! Neuer Spieltermin wird schnellstmöglich fixiert. Weitere Infos in Kürze auf https://t.co/QO9uyblEsl. pic.twitter.com/MLOGMvioNL— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 27, 2020
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi Red Bull Salzburg Eintracht FrankfurtSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 17:35
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