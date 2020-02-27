Fenerbahçe, art arda aldığı olumsuz sonuçların ardından yaralarını sarıyor. Sarı-lacivertliler, Kalamış'ta yemekli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saat süren zirveye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktörü Ersun Yanal, teknik heyet ve Fenerbahçeli futbolcular eksiksiz katıldı.

Sadece TRT SPOR'un görüntülediği yemekli toplantıda takıma bu zor süreçte motivasyon aşılandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular Kadıköy'de bir araya geldi.



Sadece @trtspor kameralarının görüntülediği organizasyondan gelişmeleri, Kaan Çetinkaya aktardı. pic.twitter.com/IKYFa1D9JJ — TRT Spor (@trtspor) February 27, 2020

Sadece toplu değil aynı zamanda bire bir görüşmelerin de yapıldığı bu önemli zirvede fikir alış verişinde bulunulduğu ve ileriye yönelik bir yol haritasının da çıkarıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Süper Ligde geride kalan 23 haftalık süreçte topladığı 38 puanla 6. sırada yer alıyor. Sarı lacivertliler, ligde bu hafta Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.