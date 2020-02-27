Esporun günden güne geliştiği, tüm sporlardan ayrı bir sektöre dönüştüğü artık bilinen bir gerçek. Bu değişim yaşanırken, yeni meslek kolları da oluşuyor. Bunlardan biri de "cosplay üretimi."

Hayatlarını oyun oynayarak geçirmiş gençler, önce hobi olarak espor kostümleri üretiyor, sonrasında iş gelişince cosplay üretimi birden ticarete dönüşüyor.

Şöyle ki ilk zamanlarda hobi olarak yapmalarına karşın, gördükleri ilgi ve dünyada aynı sektörün hızlı gelişimi nedeniyle burada da hobiden çıkmış, tamamen bir meslek kolu haline gelmiş.

Önce kostüm detayları belirleniyor, içinde marangozluktan tutun bakır işçiliğine kadar birçok sanat dalını barındıran işçiliklerle kostümler tamamlanıyor. İlgi çok fazla. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden gelen talepler, yarışmalarla birleşince yoğunluk da kaçınılmaz oluyor.

[Fotoğraf: TRT SPOR]

Hayatları boyunca oyunla ilgilenen ve sonunda oyun dünyası içinde bir yer edinen gençler ise mutlu. Kendilerine ait atölyede, 24 saat oyun oynayabilecekleri, çalışırken eğlenebilecekleri bir alana sahipler.

Ortak görüş bunun çok iyi bir durum olduğu yönünde ancak ailelerin ön yargısından bahsetmeden de geçemiyorlar.

"Aileler hiçbir zaman önce sıcak bakmıyor. Aslında haksız da sayılmazlar. İlk zamanlarımızda odadan çıkmayan, asosyal kişilerdik. Şİmdi ise odadan çıkmamamızı sağlayan oyunlar, bugün bizim sosyal hayatımız."