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Kamerun ve Türkmenistan ile spor için iş birliği anlaşması
[Fotoğraf: AA]
Türkiye, Kamerun ve Türkmenistan ile sporun, sporcuların ve antrenörlerin desteklenmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Kamerun Milli Olimpiyat ve Spor Komitesi Başkanı ve İslami Dayanışma Sporları Federasyonu (ISSF) Birinci Başkan Yardımcısı Hamad Malboum ile TMOK Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Uğur Erdener tarafından İstanbul'daki Olimpiyatevi’nde imzalanan anlaşmayla sporun gelişimi için ortak projeler yürütülecek.
[Fotoğraf: AA]
Türkmenistan Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Azat Muradov ile TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan tarafından imzalanan anlaşmayla iki ülkede sporun ve sporcuların desteklenmesi için karşılıklı adımlar atılacak.
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