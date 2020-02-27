Kısa bir süre önce Hertha Berlin'deki görevinden istifa eden teknik direktör Jürgen Klinsmann'ın günlüğü ortaya çıktı.

Bild Dergisi'nin yayımladığı notlarda deneyimli çalıştırıcının özellikle Hertha Başkanı Werner Gegenbauer ve Sportif Direktörü Michael Preetz hakkında sert ifadeler kullandığı görülüyor.

Kulüpteki her türlü başarısızlığın yıllardır süren kötü yönetim olduğunu vurgulayan Klinsmann, "Preetz ile oyuncular arasında güven ilişkisini yok eden bir yalan kültürü oluşmuş" ifadelerini kullandı.

Hertha Berlin Başkanı Werner Gegenbauer'i de hedef alan Jürgen Klinsmann başkan hakkında "rahatsız edici derecede rahat bir tip" tanımlamasında bulunuyor.

Alman çalıştırıcı, 22 yıldan beri Hertha'da görev yapan ortopedist Ulli Schleicher'e de kendi önemini göstermek için oyuncuları hasta ve sakat gösterip daha sonra iyileştirmiş gibi davrandığını ve MR çektirip para kazanma amacında olduğu suçlamasını getiriyor.