Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayaklı Koşu Balkan Kupası'da 2 madalya
[Fotoğraf: Türkiye Kayak Federasyonu]
Kayaklı Koşu Milli Takımı, Balkan Kupası'nda 2 madalya elde etti.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Makedonya'nın Mavrovo kentinde düzenlenen organizasyonda 5 kilometre kadınlar serbest stilde Ayşenur Duman gümüş, 10 kilometre erkekler serbest stilde ise Ömer Ayçiçek bronz madalyanın sahibi oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ali Oto, "Milli sporcularımızın başarısını tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: kayaklı koşu milli takımı Balkan KupasıSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 17:26
Son Haberler
- 17:36
- 17:34
- 17:27
- 17:23
- 17:21
Sıradaki Haber
TFF Başkanı Nihat Özdemir özel sporcularla bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz