Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 02:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Sakaryaspor evinde kazandı
[Fotograf: AA]
Sakaryaspor evinde Altınordu'yu ağırladı. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan yeşil siyahlılar 3 puanı Burak Süleyman'ın golleri ile aldı.
Sakaryaspor seriye bağladı, geçen hafta İzmir'de Göztepe deplasmanında galip ayrılan Sakaryaspor evinde Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.
Mücadelenin tüm golleri ilk yarıda geldi. 3 ve 24'de Burak Süleyman Sakaryaspor adına golleri kaydetti.
Altınordu'nun tek golünü ise 5'de Emircan Gürlük attı.
Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Mehmet Ali Özer yöneti.
Sakaryaspor, bu skorla puanını 31'e çıkarırken Altınordu ide 16 puanda kaldı.
Bu skorla Sakaryaspor evinde 25 puan toplamış oldu.
Etiketler: TFF 1. Lig
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