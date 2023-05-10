Sakaryaspor 15 sezonun ardından Süper Lig için play-off oynayacak

Ligin 36. haftasında evinde Pendikspor'u 3-2 yenen Sakaryaspor, bu sonuçla ilk 7 sırada olmayı garantileyerek play-off oynama hakkı aldı.

Spor Toto 1. Lig'in normal sezonunu üçüncü bitirecek takımın doğrudan finale yükseleceği play-off sisteminde 4, 5, 6 ve 7. sıradakiler finaldeki diğer ekip olmak için mücadele edecek.

Sakarya temsilcisi, ligin 37. haftasında düşme hattında bulunan Gençlerbirliği'ne 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de konuk olacak.

Play-off'a kalmayı garantileyen ve son haftayı maç yapmadan (bay) geçecek Sakaryaspor, kendisinin ve rakiplerinin oynayacağı maçların ardından yerini koruması halinde direkt final maçı yapacak.

İkinci yarıda yükselişe geçti

Ligin ilk yarısında 18 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 25 puanla devreyi 10'uncu sırada tamamlayan Sakaryaspor, ikinci yarıdaki performansıyla Süper Lig için iddialı konuma geldi.

İkinci yarıda Göztepe'yi 1-0, Altınordu'yu 2-1, Tuzlaspor'u 3-2, Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 ve Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Sakarya temsilcisi, üst üste 5 maç sahadan galip ayrıldı.

Yeşil-siyahlı ekip, sonraki 12 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak puanını 62'ye yükseltti ve ligin 36. haftasını 3. sırada geçti.

Söz konusu 17 maçta 30 kez rakip fileleri sarsan Sakarya temsilcisi, kalesinde 16 gol görerek 14 averaj elde etti.

İç sahada en çok galibiyet alan takımlardan biri

Sakaryaspor, ligde elde ettiği 20 galibiyetin 13'ünü evinde yaşayarak, bu konuda Yılport Samsunspor ile zirveyi paylaştı.

Evinde 18 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu 41 puan toplayan Sakarya ekibi, iç sahada 42 puanlı Yılport Samsunspor'un ardından en çok puan alan takım konumunda bulunuyor.

Sakaryaspor, lig genelinde de 20 galibiyetle Yılport Samsunspor'un ardından en fazla galibiyet alan ikinci takım oldu.

Ligde 36. hafta itibarıyla rakip fileleri 58 kez havalandıran yeşil-siyahlı ekip, 67 gollü Samsunspor ve 61 gollü Çaykur Rizespor'un ardından Pendikspor ile beraber en çok gol atan 2 takımdan biri olarak kayıtlara geçti.

Sakaryaspor'un 2007-2008 sezonundan sonraki lig serüveni

2001-2002'den bu yana 8 sezon 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, 2 sezon ise Süper Lig'de yer aldı.

Sakarya temsilcisi, 2004-2005 sezonunda 5 yılın ardından yükseldiği Süper Lig'i 32 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düştü.

Bir sezon sonra Süper Lig'e yükselmeyi başaran yeşil-siyahlı ekip, 2006-2007 sezonunda tekrar 1. Lig'e düşmekten kurtulamadı.

Sakaryaspor, 1. Lig'de toplamda 15 hafta lider kaldığı 2007-2008 sezonunda son haftalarda kaybettiği puanlardan dolayı ilk 2 dışında kaldı.

Yeşil-siyahlı ekip, söz konusu sezonun play-off yarı finalinde normal süresi 2-2 biten maçta Boluspor'a penaltılarda 5-3 yenilerek elendi.

Bu sezonun ardından ekonomik sıkıntılar yaşayan Sakaryaspor, 3 sezon 1. Lig, 8 sezon 2. Lig, 4 sezon ise 3. Lig'de mücadele etti.