Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan B Grubu ikinci maçında, Finlandiya ile karşı karşıya geldi.

Rusya, 45+2.'nci dakikada EURO 2020'deki ilk golünü attı. Dzyuba ile gerçekleştirdiği duvar pasıyla ceza sahasına giren Miranchuk, savunmacısını çalımladıktan sonra sağ çaprazdan uzak direğe doğru yaptığı vuruşla Rusya'yı 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda ise iki ekip de girdikleri pozisyonlardan gol çıkaramadı ve 3 puan turnuvanın ev sahiplerinden Rusya'nın oldu.

İlk maçında Belçika'ya 3-0 yenilen Rusya, bu galibiyetle üst tura yükselme şansını artırdı.

Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde ilk kez yer alan Finlandiya ise ilk yenilgisini yaşadı. Finlandiya, ilk maçında Danimarka'yı 1-0 yenmişti.