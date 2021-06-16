Rusya tek golle kazandı
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu maçında Rusya, Finlandiya'yı 1-0 yendi.
Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan B Grubu ikinci maçında, Finlandiya ile karşı karşıya geldi.
Rusya, 45+2.'nci dakikada EURO 2020'deki ilk golünü attı. Dzyuba ile gerçekleştirdiği duvar pasıyla ceza sahasına giren Miranchuk, savunmacısını çalımladıktan sonra sağ çaprazdan uzak direğe doğru yaptığı vuruşla Rusya'yı 1-0 öne geçirdi.
İkinci yarıda ise iki ekip de girdikleri pozisyonlardan gol çıkaramadı ve 3 puan turnuvanın ev sahiplerinden Rusya'nın oldu.
İlk maçında Belçika'ya 3-0 yenilen Rusya, bu galibiyetle üst tura yükselme şansını artırdı.
Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde ilk kez yer alan Finlandiya ise ilk yenilgisini yaşadı. Finlandiya, ilk maçında Danimarka'yı 1-0 yenmişti.
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