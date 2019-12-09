Rusya 4 yıl uluslararası yarışmalardan men edildi09 Aralık 2019 Pazartesi 14:03 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 14:29
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Rusya'nın laboratuvar verilerini manipüle etmesi nedeniyle cezalandırılmasına karar verdi. Rusya, olimpiyatlar ve dünya şampiyonalarının da dahil olduğu hiçbir organizasyona katılamayacak.
Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA), Uyum Komitesi’nin tavsiyesi üzerine Rusya’ya yönelik yaptırım kararını onayladı.
Karar doğrultusunda Rusya, 4 yıl boyunca, aralarında Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası da olmak üzere uluslararası spor müsabakalarından men edildi.
Karar, Rusya'nın WADA'ya değiştirilmiş veri sunduğu iddiasının ardından geldi.
Rusya, kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıyacak.
Doping yapmadığını kanıtlayan sporcular ise müsabakalara tarafsız olarak katılabilecek.
Kaynak: TRT Haber