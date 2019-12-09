Spor

Rusya 4 yıl uluslararası yarışmalardan men edildi

09 Aralık 2019 Pazartesi 14:03 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 14:29

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Rusya'nın laboratuvar verilerini manipüle etmesi nedeniyle cezalandırılmasına karar verdi. Rusya, olimpiyatlar ve dünya şampiyonalarının da dahil olduğu hiçbir organizasyona katılamayacak.

[Fotoğraf: AFP]