Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, zirve takibini sürdürüyor.

Bordo-mavililer 14. hafta itibarıyla dış sahada oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 maçtan ise mağlup oldu. Dış sahada attığı 13 gole karşılık da kalesinde 8 gol gördü. Elde ettiği 12 puanla deplasman sıralamasında aynı puana sahip Medipol Başakşehir'in önünde averajla performansı en iyi olan takım oldu.

Deplasmanda 1 yenilgi aldı

Karadeniz ekibi, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında 1-1, Başakşehir ile de 2-2 berabere kalırken, Çaykur Rizespor'u 2-1, MKE Ankaragücü'nü 3-0 ve Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sivasspor'a ise 2-1 yenilmişti.

2010-11 sezonundan sonraki en iyi dış saha performansı

Trabzonspor, 2010-11 sezonundan sonraki en iyi dış saha performansına ulaştı. Bordo-mavililer söz konusu sezonda dış sahada oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 17 puanla ilk sırada yer alıyordu.

Kaynak: İHA